Alex Poatan sugere parceria a Israel Adesanya: 'Podemos aprender juntos'

Uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate, ao que tudo indica, realmente chegou ao fim. Depois de viverem em um clima de tensão durante anos - alimentado principalmente pelos confrontos no kickboxing e MMA - Alex Poatan e Israel Adesanya parecem ter, enfim, deixado suas diferenças para trás. Mais do que isso, aparentemente, há a possibilidade real dos dois estreitarem sua relação.

No último sábado (8), Poatan e Adesanya assistiram o UFC 312, na Austrália, lado a lado na arena. Em clima amistoso, os dois conversaram, trocaram experiências e o brasileiro fez questão de propor uma parceria ao nigeriano. Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate sugeriu juntar forças com o antigo rival.

"Vamos treinar juntos? A gente pode fazer essa parceria. A gente pode aprender muito juntos. Tenho muita coisa para falar para ele (Adesanya), vai ser legal. E tem muita coisa que ele pode me falar", propôs Poatan, com a ajuda do seu treinador Plínio Cruz na tradução, via canal do 'Youtube' de Adesanya.