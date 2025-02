Zhang Weili vence, encerra invencibilidade de Tatiana Suarez e mantém cinturão no UFC 312

O 'co-main event' do UFC 312 reunia ingredientes dignos de um grande combate: uma campeã dominante contra uma desafiante invicta. Esses eram os status de Zhang Weili e Tatiana Suarez, respectivamente, antes de entrarem em rota de colisão. Após 25 minutos de batalha, porém, apenas uma das atletas manteve tais credenciais. Com um gás infinito e um jogo mais adaptado a todas as fases do MMA, a chinesa deu show e dominou as ações contra a americana, mantendo o cinturão dos palhas (52 kg) em sua posse com o triunfo via decisão unânime.

De quebra, Zhang encerrou a invencibilidade de Tatiana, que até então despontava com um cartel de 10-0 na modalidade. Com mais uma defesa de cinturão bem-sucedida, a campeã chinesa se firma como uma das maiores atletas da história do MMA feminino. Em busca de ampliar ainda mais seu legado, Weili já ressaltou que tem intenção de se testar nos pesos-moscas (57 kg), de olho em um segundo cinturão.

"Tenho os melhores treinadores e todos para me apoiar. Me sinto super preparada. Eu respeito a Tatiana, ela é super forte, estava lá, machucada e concluiu a luta. Foi um prazer lutar com a Tatiana. Tudo bem ser a zebra, vou sempre concentrar em mim mesma", declarou Weili Zhang, ainda no octógono, após defender seu título mundial.