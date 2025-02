UFC 312: Batalha sangrenta entre Rodolfo Trator e Jimmy Crute termina empatada

Disputado no card principal do UFC 312 deste sábado (8), na Austrália, o combate entre Rodolfo Bellato e Jimmy Crute foi uma verdadeira batalha dentro do octógono e terminou com um resultado raro no MMA profissional: um empate. Após travarem uma verdadeira guerra recheada de reviravoltas, o brasileiro e o australiano viram os juízes assinalarem um empate majoritário nas papeletas. Com o desfecho, 'Trator' segue invicto dentro do Ultimate.

Após quase ser nocauteado na etapa inicial, Rodolfo se recuperou no confronto e, com o desgaste físico de Crute, equilibrou as ações. O brasileiro, inclusive, terminou a luta melhor condicionado, buscando os principais golpes. A reviravolta foi o suficiente para convencer dois dos três juízes de que Trator havia feito o necessário para empatar o duelo em 28 a 28. O terceiro profissional assinalou vitória do australiano, mas teve seu veredito suprimido pela maioria.

A luta

Jimmy iniciou o duelo apostando em chutes variados. Rodolfo respondeu com uma bela queda, mas acabou caindo por baixo após a execução do movimento. Na meia-guarda, o australiano abriu espaço com golpes no 'ground and pound'. Trator buscou a raspagem, mas sem sucesso. Nos segundos finais, o duelo voltou de pé. Já atordoado, Bellato foi alvo de uma saraivada de golpes de Crute que, por muito pouco, não conseguiu o nocaute técnico.