Strickland exibe rosto desfigurado após derrota no UFC 312: "Quebrei o nariz em seis lugares"

A noite do último sábado (8) definitivamente não transcorreu da maneira que Sean Strickland gostaria. E mesmo amplamente dominado por Dricus du Plessis na luta principal do UFC 312, na Austrália, o desafiante ao cinturão não demorou para dar as caras após o evento. Momentos depois de sua derrota, o falastrão americano utilizou as redes sociais e revelou que aparentemente o estrago em seu nariz foi maior do que o esperado, com a região sendo quebrada possivelmente em seis lugares distintos.

Após ser atingido com um soco potente do rival sul-africano no quarto round do confronto, Strickland ficou com o rosto desfigurado (veja abaixo ou clique aqui). Visivelmente incomodado, o americano levava a mão ao nariz diversas vezes, tentando contornar o dano ao longo da disputa. Com a derrota, Sean perdeu a chance de reconquistar o cinturão dos pesos-médios (84 kg). Apesar do resultado negativo, 'Tarzan', como é conhecido, parece ter reagido bem ao mais recente revés da carreira.

"Dricus, eu tiro a p*** do chapéu. Foi uma baita luta. Quebrei meu nariz em seis lugares. Vendo pelo lado positivo, meu nariz está tão quebrado que fica até mais fácil consertá-lo. Foi uma experiência nova. Estou bem. Perder é uma m***. Mas todos nós perdemos na vida. Eu amo a miséria. Eu amo o sofrimento, porque quando você está infeliz, quando você está com dor e sofrimento - assim que isso acabar, e vai acabar, haverá um novo e melhor dia. A vida é boa", declarou o falastrão americano em suas redes sociais.