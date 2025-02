Rivais históricos, Alex Poatan e Israel Adesanya se divertem lado a lado no UFC 312; veja

A 'Qudos Bank Arena', em Sydney (AUS), que sediou o UFC 312 no último sábado, recebeu a presença de grandes figuras ilustres dos esportes de combate. No entanto, o encontro de uma dupla de rivais históricos roubou a cena na plateia. Protagonistas de uma das grandes rivalidades recentes das artes marciais, Alex Poatan e Israel Adesanya sentaram lado a lado para acompanhar o card numerado na primeira fila. E, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, dado o histórico entre os dois, o brasileiro e o nigeriano esbanjaram 'fairplay' e até mesmo se divertiram ao longo do evento.

Conhecido por seu semblante sério e intimidador, Poatan abriu uma exceção e, sorridente, posou ao lado de Adesanya. O registro, compartilhado por ambos nas redes sociais, também foi repercutido pelo perfil oficial do UFC, que ironizou a situação com a seguinte legenda: "Melhores amigos". Além das fotos, o campeão brasileiro e o ex-campeão nigeriano também interagiram entre si, apesar da barreira linguística. Através de um curto vídeo, Alex Pereira citou seu famoso bordão e virou a câmera do celular para 'Izzy', que repetiu: "Chama!" (veja abaixo ou clique aqui).

Histórico da rivalidade

Ao todo, Adesanya e Poatan disputaram quatro lutas nos esportes de combate. No kickboxing, o brasileiro venceu o nigeriano duas vezes, por decisão e via nocaute. No MMA, pelo UFC, Alex destronou o nigeriano ao nocauteá-lo, em 2022, no quinto e último round. Mas, na revanche imediata, realizada em abril de 2023, Israel deu o troco, vencendo o rival pela primeira vez na carreira e da mesma forma, no segundo assalto. Apesar de ventilada, uma trilogia entre os dois dentro do Ultimate nunca saiu do papel.