Noite de gala! Xicão embolsa R$ 290 mil de bônus por Performance da Noite no UFC 312

Em menos de um minuto, Tallison Teixeira mostrou a que veio no Ultimate e, com um cartão de visitas impressionante, mostrou o impacto que pode causar na organização. Em sua estreia, já no card principal do UFC 312, na Austrália, o gigante brasileiro de 2 metros de altura precisou somente de 35 segundos para nocautear brutalmente Justin Tafa. E para coroar ainda mais a noite de gala, 'Xicão', como é conhecido, foi agraciado com o bônus de 'Performance da Noite' do evento, faturando 50 mil dólares (R$ 290 mil).

Já em seu quarto de hotel, após o evento, Tallison foi gravado recebendo a boa notícia (veja abaixo ou clique aqui). Sem acreditar, o peso-pesado de apenas 25 anos de idade celebrou bastante a quantia extra logo em sua primeira aparição no octógono do UFC. O nocaute em cima de Tafa também ampliou a invencibilidade de Xicão no MMA profissional, que agora tem um cartel de 8-0 na modalidade - com todos os triunfos conquistados no primeiro round.

Demais bônus do card

Além de Xicão, outro atleta também levou o bônus de performance no UFC 312: Quillan Salkilld. Atleta da casa, o australiano competiu na primeira luta da noite e, em somente 19 segundos, nocauteou o rival Anshul Jubli. Outros dois atletas também embolsaram os tradicionais 50 mil dólares, mas na categoria 'Luta da Noite': Rong Zhu e Kody Steele, que protagonizaram uma verdadeira montanha-russa de emoções em 15 minutos de batalha dentro do octógono.