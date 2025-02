Gigante brasileiro, Xicão estreia no UFC com nocaute relâmpago em 35 segundos

Visto como uma das grandes promessas do MMA nacional, Tallison Teixeira fez sua estreia no octógono mais famoso do mundo neste sábado (8). Com grandes expectativas ao seu redor, o gigante brasileiro de 2m de altura fez jus ao 'hype' e roubou a cena no card principal do UFC 312, na Austrália. Com um poder de fogo acima da média, 'Xicão', como é conhecido, precisou apenas de 35 segundos de luta para nocautear Justin Tafa.

Sem sentir qualquer tipo de peso ou pressão da atmosfera favorável ao seu rival, atleta da casa, Tallison demonstrou em menos de um minuto que pode se tornar uma ameaça real entre os pesos-pesados da entidade. Com o triunfo na estreia no UFC, Xicão, de apenas 25 anos de idade, ampliou sua invencibilidade no MMA: agora são oito vitórias e nenhuma derrota para o gigante brasileiro.

"Quero agradecer a todos que vieram aqui, um país e um público incrível. Treino muito para sempre que achar uma brecha, acabar com a luta. E hoje não foi diferente. Ele é um cara duro, mas hoje foi meu dia", destacou o brasileiro, ainda no octógono, após a vitória impactante.