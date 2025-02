Dricus du Plessis reforça interesse em duelo com Poatan, mas frisa: "Chimaev é o próximo"

Com mais uma defesa de cinturão bem-sucedida no último sábado (8), na luta principal do UFC 312, Dricus du Plessis provou ter grandes planos para seu futuro na organização. Não à toa, o campeão peso-médio (84 kg) desafiou Alex Poatan, detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg), para uma eventual superluta futura. Apesar do interesse no confronto, a disputa com o brasileiro não aconteceria na próxima rodada, de acordo com a linha do tempo projetada pelo sul-africano. Antes do grande passo, 'DDP' quer defender seu posto de soberania na atual divisão de peso contra um temido e invicto adversário.

Durante a coletiva de imprensa pós-show na Austrália, Dricus novamente rasgou elogios a Poatan, o elegendo, inclusive, como o número 1 peso-por-peso do Ultimate e reforçando interesse em um confronto direto. Porém, o campeão até 84 kg deixou bem claro que seu próximo oponente na empresa não será o brasileiro, e sim Khamzat Chimaev. Invicto no MMA profissional e próximo desafiante natural ao títulos dos médios, o 'Lobo', dono de um cartel 14-0, é apontado, por muitos, como o melhor do mundo em atividade nesta categoria. Sendo assim, Du Plessis quer provar que consegue ser o primeiro homem a superá-lo no octógono.

"Tenho todo o respeito do mundo por Alex Pereira. Acho que ele é o melhor do mundo peso-por-peso. Muito respeito pelo que ele fez no UFC em tão pouco tempo, vindo de outro esporte e tendo feito o que fez lá. Então sim, quero compartilhar o octógono com esse cara. Quero vencer ele. Eu derrotei o Adesanya, que já o venceu. Eu sei que posso vencer ele com 93 kg, 100%. Mas o Khamzat (Chimaev) é o próximo (da fila). Khamzat é o próximo (...) Quero me certificar de que sou o melhor peso-médio e depois eu subo (de categoria). Não vou apressar nada para que minha próxima luta seja contra o Alex Pereira. Não. Quero o Khamzat na próxima. Acho que ele merece uma surra", planejou Dricus.