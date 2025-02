Dricus du Plessis domina Strickland em revanche e mantém posto de campeão no UFC 312

A luta

Bem ao seu estilo, Strickland iniciou a luta caminhando para frente e desferindo jabs em sequência. Em resposta, Dricus lançou um belo chute alto, que explodiu na guarda do rival. O campeão tentava explodir com combinações pontuais, enquanto o desafiante apostava no volume de ataques, mesmo que sem a mesma pegada. Em um round bastante estudado, Du Plessis trocou de base constantemente, a fim de confundir o jogo de Sean.

Chutes nas pernas de ambas as partes deram o tom do primeiro minuto do segundo assalto. Com um boxe simplificado mas efetivo, Strickland conectou boas sequências de jabs e diretos. Dricus, por sua vez, tentava diversificar mais seus ataques com chutes altos perigosos. Nos segundos finais da parcial, campeão e desafiante trocaram golpes francos na curta distância.

Com estilos pouco ortodoxos, Strickland e Dricus tentam impor seus estilos. Vantagem até então para o campeão, que consegue conectar os golpes mais contundentes do confronto. Após o americano equilibrar as ações na parcial, o sul-africano surpreendeu com um soco giratório, que fez Sean recuar momentaneamente. Dois overhands de Strickland fizeram Dricus virar grappler e buscar a queda nos segundos finais do assalto.

No quarto round, Dricus conectou a melhor sequência do combate e, aparentemente, lesionou o nariz de Strickland, que imediatamente recuou. Ciente do bom momento, o campeão sentiu o cheiro de sangue e passou a pressionar o americano. Mesmo com o rosto sangrando, Sean se recolocou no combate com bons cruzados no sul-africano. Du Plessis, entretanto, tratou de tomar as rédeas do duelo novamente, fazendo o adversário andar para trás com suas sequências de ataques.

Mesmo na frente do placar, Dricus manteve a pressão no início do quinto e último round. O campeão tentou grampear para buscar a queda, mas Strickland defendeu bem. Sem achar a distância, porém, o americano via a derrota se aproximar com o fim iminente do combate.