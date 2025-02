Com Do Bronx no corner, Gabriel Mosquitinho dá show e finaliza australiano no UFC 312

A última luta do card preliminar do UFC 312 deste sábado (8), além de brindar os fãs de MMA com grandes emoções, também trouxe a primeira vitória do 'Esquadrão Brasileiro' no evento. Com a presença de Charles do Bronx em seu corner, Gabriel Santos protagonizou um confronto eletrizante contra o atleta da casa, o australiano Jack Jenkins. Com um jiu-jitsu afiado, 'Mosquitinho' mostrou suas credenciais e finalizou seu adversário no terceiro round da disputa.

Com o resultado positivo, o brasileiro emplacou sua primeira sequência positiva no Ultimate, já que também vinha de vitória em setembro de 2024. Para além das credenciais, Mosquitinho mostrou coração no combate, pois quase foi nocauteado no primeiro assalto, ao ser atingido com um chute alto na cabeça. Com bom poder de recuperação, Gabriel Santos usou a luta agarrada e, posteriormente, também a trocação para virar o confronto a seu favor nos assaltos seguintes.

"Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Quero agradecer ao meu time, 'Chute Boxe Diego Lima', minha família, ao meu filho, Vitinho, que nasce em março. E também a essa torcida incrível da Austrália que me recebeu de braços abertos", celebrou o brasileiro, ainda no octógono, após ter o braço erguido.