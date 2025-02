Batalha! Luta entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum é induzida ao Hall da Fama do UFC

Durante a transmissão oficial do card principal do UFC 312, no último sábado (8), uma das lutas mais emocionantes e sangrentas da história do Ultimate teve sua importância exaltada. À época, em abril de 2019, Israel Adesanya e Kelvin Gastelum protagonizaram uma batalha épica de cinco rounds pelo cinturão interino dos pesos-médios (84 kg). Quase seis anos depois, o duelo marcante foi induzido ao Hall da Fama da empresa.

Recheada de reviravoltas, a luta disputada no UFC 236, em Atlanta (EUA), é lembrada até hoje pelos fãs de MMA como uma das mais impactantes da história do esporte. Invicto à época, Adesanya pela primeira vez na carreira foi testado até o limite. No intervalo do quarto para o quinto assalto, o nigeriano exibia um rosto totalmente inchado e machucado. Mas foi na última parcial que 'Izzy' deu show, aplicando três knockdowns em Gastelum, que resistiu e evitou o nocaute. Ao fim dos 25 minutos, Israel foi declarado vencedor via decisão unânime dos juízes.

"A luta entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum no UFC 236 foi uma das lutas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Foi uma guerra absoluta com o título interino em jogo. Parabéns ao Israel Adesanya e ao Kelvin Gastelum por protagonizarem uma luta que será lembrada para sempre", exaltou Dana White, presidente da liga, através de um comunicado enviado à imprensa.