Alvo de desafio no UFC 312, Poatan aceita superluta entre campeões com Dricus du Plessis

Mesmo sem entrar em ação no UFC 312 do último sábado (8), Alex Pereira conseguiu dominar parte das manchetes do evento. Isso porque, além de acompanhar o show ao lado do rival histórico Israel Adesanya, o brasileiro serviu como corner de Sean Strickland na luta principal. E tal função fez com que 'Poatan' se tornasse alvo de um desafio de Dricus du Plessis, que desbancou o americano e manteve o cinturão dos pesos-médios (84 kg). Ao que tudo indica, inclusive, uma eventual superluta entre os campeões do Ultimate parece estar virtualmente acordada para o futuro. Ao menos é isto que alega o striker paulista.

Durante seu discurso após a vitória, Dricus aproveitou que Poatan estava a poucos metros de distância, no corner de Strickland e o desafiou, mesmo que indiretamente. Com o microfone em mãos, o campeão sul-africano olhou para Alex, deu dois passos para frente e bradou: 'Não há mais ninguém (para eu lutar)?'. Atento ao cenário, Daniel Cormier rapidamente entendeu a situação e comentou: 'Você está falando com o Alex Pereira'. A intimação vinda de Du Plessis foi compartilhada pelo UFC em suas redes oficiais (veja abaixo ou clique aqui).

Mas por algum motivo, Poatan não respondeu ao chamado e não adentrou ao octógono ou sequer se aproximou do sul-africano. Momentos depois, em entrevista à página 'FullSend MMA', o campeão brasileiro explicou que não havia entendido o que Dricus havia dito. E quando foi informado por Plínio Cruz, seu treinador e tradutor, se dirigiu a um encontro de Du Plessis nos bastidores do card, logo após o término do 'main event'. Ciente de que era um alvo para 'DDP', Alex Pereira revelou que fez um acordo para enfrentar seu desafeto, com direito a aperto de mãos para selar a eventual superluta.