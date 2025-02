UFC encaminha Joanderson Tubarão vs Pat Sabatini para abril, em Las Vegas

Depois de despontar com uma grande sequência de cinco vitórias entre os pesos-penas (66 kg) e fazer barulho na categoria, Joanderson Brito viu sua ascensão ser freada em setembro de 2024, quando foi superado por William Gomis em um duelo parelho. Disposto a recobrar a confiança e voltar à coluna das vitórias no maior evento do mundo, o brasileiro já sabe os detalhes de seu próximo desafio no UFC. 'Tubarão', como é conhecido, medirá forças contra Pat Sabatini no dia 5 de abril, em card com sede em Las Vegas (EUA).

O combate foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, através de contato com fontes próximas à situação. Aos 29 anos, Joanderson é visto por boa parte dos fãs como um competidor com potencial de figurar entre os tops dos penas. Já Sabatini, cinco anos mais experiente, também possui um retrospecto positivo no Ultimate, com seis vitórias e duas derrotas até então. O americano chega para o duelo com o brasileiro embalado pela vitória contra Jonathan Pearce, em outubro passado.

Duelo de estilos

O embate entre Tubarão e Sabatini coloca frente a frente atletas de estilos opostos. Enquanto Joanderson é conhecido pela mão pesada e agressividade na trocação, o americano costuma controlar seus adversários através do grappling, ao melhor 'estilo carrapato'. Desta forma, é justo projetar que teremos um confronto de estilos no duelo Brasil vs EUA no dia 5 de abril.