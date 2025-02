UFC 312: Bruna Brasil é dominada na trocação e perde para rival chinesa

A luta

No início do duelo, as atletas trocaram chutes baixos na panturrilha. Especialista na trocação, Wang soltou mais as mãos, enquanto Bruna seguiu apostando nos chutes na perna da rival. Com um volume maior de golpes, a chinesa abriu uma margem no primeiro assalto. Nos segundos finais, a brasileira arriscou um chute rodado alto, mas viu Cong segurar sua perna e a derrubar.

Assim como o primeiro round, a segunda parcial começou com bastante estudo de ambas as partes. Com uma variedade maior de golpes em pé e marchando para frente, Cong seguiu um passo à frente no confronto. Mais apática no período, Bruna não conseguiu achar a distância para conectar seus ataques. Nos segundos finais, a chinesa deu uma 'blitz', acuando a oponente contra a grade até o soar do gongo.

Cong acelerou o ritmo no terceiro round com bons cruzados e um pisão frontal. No melhor momento da chinesa, Bruna surpreendeu com um cruzado de contragolpe que balançou a adversária. Após o susto, Wang voltou a controlar as ações do combate, com um kickboxing do mais alto nível.

