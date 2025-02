Saiba como assistir o UFC 312, evento liderado por Du Plessis vs Strickland

Neste sábado (8), o Ultimate vai promover seu segundo evento seguido longe dos Estados Unidos. Depois da passagem pela Arábia Saudita, agora, a maior organização de MMA do mundo visita a Austrália com a revanche entre Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg), e Sean Strickland como luta principal do UFC 312. O show contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass', serviço de streaming da companhia, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Du Plessis vive grande fase no UFC e vai colocar o cinturão do peso-médio em jogo pela segunda vez. Na organização desde 2020, o sul-africano venceu as oito lutas que disputou. Inclusive, o atleta se tornou campeão da categoria justamente ao superar Strickland, por decisão dividida, em 2024. Por sua vez, o americano visa acertar as contas com o algoz. Após perder de forma contestada por parte da comunidade do MMA para 'Stillknocks, o 'bad boy' fez por merecer a revanche ao dominar Paulo 'Borrachinha'. A expectativa dos fãs e dos profissionais do esporte é de que o segundo combate entre os atletas seja tão emocionante quanto o anterior.

Mais disputa de cinturão

O 'co-main event' do UFC 312 também abriga uma disputa de cinturão. Zhang Weili, campeã do peso-palha (52 kg), vai enfrentar Tatiana Suarez, em luta apontada por muitos como uma das melhores do MMA feminino na atualidade. Em seu segundo reinado na categoria, a chinesa já defendeu o título duas vezes. Por sua vez, a americana está invicta no esporte e é conhecida por sua força e pelo wrestling de alto nível.