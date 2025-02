Aleksandre Topuria estreia com vitória dominante no UFC 312

Neste sábado (8), no card preliminar do UFC 312, na Austrália, ficou comprovado que talento para as artes marciais mistas é uma marca registrada da família Topuria. Irmão mais velho do campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Ilia Topuria, Aleksandre realizou sua estreia no octógono mais famoso do mundo em grande estilo. Diante do até então invicto Colby Thicknesse, o georgiano controlou as ações nos três assaltos e venceu na decisão unânime dos juízes.

Apesar de mais velho, Aleksandre compete em uma categoria abaixo de seu irmão, na divisão dos galos (61 kg). Com características no estilo de luta bem similares ao do caçula da família, já consagrado no UFC, 'El Conquistador', como é conhecido, demonstrou um boxe de alto nível, assim como um grappling defensivo bastante efetivo. Com Ilia em seu corner, Aleksandre iniciou bem sua trajetória na organização, e agora detém um cartel de 6-1 no MMA profissional.