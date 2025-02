Gigante brasileiro abre o jogo antes de estreia no UFC: "Emocional é a parte mais complicada"

Neste sábado (8), no card do UFC 312, na Austrália, uma grande promessa do MMA nacional fará sua estreia no octógono mais famoso do mundo. Após brilhar no 'Contender Series' em 2024 e garantir seu lugar na empresa, Tallison Teixeira mede forças com o atleta da casa Justin Tafa, no peso-pesado. Às vésperas de sua primeira luta na liga presidida por Dana White, o gigante brasileiro de 2m de altura abriu o jogo e, em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, explicou qual o principal desafio tem lidado antes do debute no Ultimate.

Sincero, o atleta de apenas 25 anos admitiu que administrar a questão emocional é algo delicado, sobretudo na situação em que se encontra. 'Xicão', como é popularmente conhecido, cogitou, inclusive, passar a buscar um acompanhamento profissional a fim de aprimorar também seu lado psicológico. Apesar da preocupação, o brasileiro, invicto no MMA profissional com um cartel de 7-0, se mostra entusiasmado para começar a escrever sua história no UFC.

"Acredito que a parte emocional seja sempre a mais complicada. Não só pela minha idade, mas acredito que em qualquer idade. Realmente preciso fazer um trabalho psicológico com um psicólogo. Porque primeiro que entrei no UFC muito novo, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas acredito que ter essa vontade de estrear logo, de mostrar serviço, seja algo bom. Até porque o Dana queria bastante a minha estreia. Então é bem interessante", analisou Tallison.