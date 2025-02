De subestimado a campeão! Conheça Dricus du Plessis, protagonista do UFC 312 e alvo de Poatan

Apesar de possivelmente estranho, como bem definiu Dana White durante uma coletiva de imprensa do UFC, o estilo de Dricus se mostrou bastante efetivo dentro do octógono mais famoso do mundo. Com uma sequência positiva de resultados, o 'patinho feio' da categoria inevitavelmente subiu no ranking e passou a se testar contra rivais de maior destaque. E mesmo em tais circunstâncias, onde a incerteza e descrença sobre seu nome imperavam, Du Plessis achava uma maneira de triunfar e ampliar seu impacto na categoria do Ultimate.

Não à toa, desde que chegou à companhia, o campeão segue invicto com oito vitórias em oito lutas, com direito a triunfos contra grandes nomes da divisão como Israel Adesanya, Sean Strickland e Robert Whittaker. O desempenho esportivo aliado a um carisma natural e um discurso provocador afiado, o chamado 'trash talk', transformaram Dricus em uma das atuais estrelas do plantel do UFC - o alçando, inclusive, ao posto de número 7 do ranking peso-por-peso da empresa.

Alvo de Alex Poatan

A ascensão de Dricus entre os pesos-médios ocorreu quando Alex Pereira já havia abandonado a categoria e se aventurado entre os meio-pesados (93 kg). O sucesso do sul-africano, porém, parece ter atraído 'Poatan', que já destacou publicamente que tem o interesse em voltar à divisão até 84 kg para destronar o atual campeão. O brasileiro estará, inclusive, no corner de Strickland, adversário de Du Plessis na luta principal do UFC 312 deste sábado.

Ciente do status que Poatan atingiu no UFC, Dricus aproveitou a deixa e destacou que aceitaria encarar o striker paulista, mas com até 93 kg, de olho em um bicampeonato na empresa. Após ouvir de Strickland que o brasileiro o odeia, o sul-africano minimizou qualquer tipo de rixa com Alex, exaltando seus feitos e trajetória dentro dos esportes de combate e reforçando seu desejo de dividir o octógono com Poatan no futuro.

Protagonismo e favoritismo

Após alguns anos de desconfiança, Dricus parece, enfim, conquistar o respeito e reconhecimento da comunidade do MMA. E prova disso é que, no posto de campeão, o sul-africano será o protagonista do UFC 312 e, diante de Strickland, é cotado como o favorito nas principais casas de apostas. No primeiro duelo entre os dois, em janeiro de 2024, Du Plessis levou a melhor via decisão dividida, após travar um duelo bastante parelho. Agora, disposto a defender o cinturão pela segunda vez, o atleta que passar o falastrão americano a limpo neste sábado e, de quebra, ampliar sua invencibilidade no Ultimate.