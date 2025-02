Topuria promete finalizar Volkanovski em possível revanche após nocauteá-lo

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Ilia Topuria deu mais um show no UFC. O campeão do peso-pena (66 kg) defendeu o título pela primeira vez ao nocautear Max Holloway no terceiro round e, consequentemente, sua invencibilidade no MMA. Agora, o georgiano aguarda a organização definir seu próximo compromisso. Caso seu adversário seja Alexander Volkanovsli, 'El Matador' projeta um fim diferente para a possível revanche.

Em fevereiro de 2024, Topuria chocou a comunidade do MMA ao colocar um ponto final no reinado do australiano de forma brutal. Na ocasião, o georgiano nocauteou o veterano no segundo round. Agora, o atleta, desta vez no topo da divisão, pode ter 'The Great' como adversário novamente. Inclusive, 'El Matador' esbanjou confiança em ter mais uma vitória sobre Volkanovsli.

Ilia revelou que seu objetivo contra rival seria finalizá-lo, pois já o nocauteou. Dessa forma, o georgiano tornaria o lutador seu freguês e reforçaria sua superioridade em relação aos demais integrantes dos penas. De todo modo, a revanche entre os tops da categoria não está certa. Inclusive, o atleta informou que sua preferência é disputar uma superluta de campeões com Islam Makhachev, no peso-leve (70 kg).