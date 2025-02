Surpresa! Luta de boxe entre Saul Canelo e Jake Paul é negociada para maio

Depois de vencer Anderson Silva e Mike Tyson, Jake Paul alcançou o maior estágio que sua ainda curta, porém promissora, carreira no boxe poderia almejar. De acordo com a ESPN americana, o youtuber enfrentará Saúl "Canelo" Álvarez em uma luta sob as regras do boxe profissional.

A disputa está prevista para acontecer na categoria dos pesos cruzadores, com limite de 90,7 kg, e contará com transmissão ao vivo pela Netflix. Caso confirmada, a luta adiará as negociações para que Canelo enfrente Terence Crawford, multicampeão invicto da divisão dos meio-médios, que seria realizada em um estádio de futebol americano nos Estados Unidos ou em uma arena na Arábia Saudita.

O anúncio desse embate inesperado remete a uma curiosa entrevista de Canelo ao podcast Full Send, no final de 2024, em que ele afirmou estar considerando encerrar sua carreira no boxe de alto nível. Dessa forma, um duelo contra Jake Paul faz sentido dentro de uma possível mudança de foco em sua trajetória.