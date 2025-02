Strickland exalta Caio Borralho e impõe condição para enfrentar o amigo no UFC

"Ele é um cara muito gente boa, luta em pé, no chão, é um desses caras que você vai ver fazendo coisas grandes. O Brasil, vocês só produzem campeões. Eu preferia que não acontecesse, se não for pelo cinturão. Tem tanta gente para lutar que não seja um contra o outro. Mas se eu ganhar o cinturão e ele for chamado, apoiaria. Mesmo se ele me vencesse, eu seria o primeiro a apoiá-lo. Nunca ficaria no caminho do sonho de um amigo. Ele é um lutador muito habilidoso. Tenho certeza que uma hora ele vai lutar pelo cinturão. Estou feliz por ele. Ele também é um cara do bem, um bom marido, bom pai. Esse tipo de pessoa que a gente quer destacar. Quero que ele tenha sucesso", declarou o atleta.

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e construiu um cartel composto por 29 vitórias e seis derrotas. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov, Paulo 'Borrachinha' e Uriah Hall.