Rodolfo Bellato comemora parceria com Poatan e elogia o campeão do UFC: "Não para de evoluir"

"Na questão do sparring, tenho feito na minha academia, onde treino, a Knockout Squad, no Rio de Janeiro. Até com o próprio Poatan, treinei muito com ele. Aprendi muita coisa, estou me sentindo muito pronto para essa luta. Ele é duplo campeão, um cara sensacional. Aprendo muito com ele. Já fiz quatro camps com ele. Cada vez que vou lá, parece que ele está ainda melhor. É um cara que não para de evoluir e é importante estar perto de pessoas assim. Aprendi muita coisa com ele. Todo mundo sabe, né? Os chutes ali, trabalhar bem a mão da frente, basicamente é isso", declarou o lutador.

Registro de 'Trator' no MMA

Rodolfo Bellato, de 29 anos, é uma promessa do MMA nacional. No esporte desde 2017, 'Trator' venceu 12 lutas, sendo 11 pela via rápida (sete por nocaute e quatro por finalização), e perdeu duas vezes.