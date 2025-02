Reviravolta! Canelo fecha acordo com a Arábia Saudita e anula luta com Jake Paul; entenda

Na noite da última quinta-feira (6), os fãs de boxe foram pegos de surpresa com a notícia de que uma luta entre Saúl Álvarez e Jake Paul estaria em negociações avançadas para ser disputada em maio, com direito a transmissão da Netflix. Mas tal cenário mudou completamente dentro de um período de aproximadamente 11 horas. Na manhã desta sexta-feira, 'Canelo' frustrou os planos de duelar contra o popular youtuber ao fechar um acordo de quatro combates com o Governo da Arábia Saudita, através da figura de Turki Alalshikh, Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento do país do Oriente Médio.

O anúncio junto à 'Riyadh Season' - uma espécie de marca do Governo que promove uma série de eventos esportivos, culturais e de entretenimento realizados em Riad, capital da Arábia Saudita - foi divulgado por Turki através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Também via a mesma ferramenta, Canelo confirmou o acordo com uma breve mensagem: "Vamos lá, irmão!". O trato, a princípio, prevê dois combates em 2025 e mais dois em 2026 para o pugilista mexicano.

"Canelo (lutará) em Riad em maio. A maior luta da história do boxe em setembro (contra Crawford). E depois mais duas lutas em 2026. Não percam! Quatro lutas com o Canelo no Riyadh Season. O acordo está feito", celebrou o Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita.