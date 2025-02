Du Plessis e Strickland batem o peso e confirmam revanche pelo cinturão no UFC 312

Esquadrão Brasileiro confirmado

Assim como em todo evento do UFC, o Brasil será representado no octógono. No evento deste sábado, Bruna Brasil, Gabriel Santos, Rodolfo Bellato e Talisson Teixeira estarão em ação. No card principal, Bellato e Talisson se apresentaram com 92,9 kg e 119,2 kg na balança e foram aprovados para os duelos contra os atletas da casa Jimmy Crute e Justin Tafa, que marcaram 93,4 kg e 120,6 kg, no meio-pesado (93 kg) e no peso-pesado, respectivamente.

Já no card preliminar, Gabriel e Bruna vão medir forças com Jack Jenkins e Wang Cong pelo peso-pena (66 kg) e peso-mosca (57 kg), respectivamente. 'Mosquitinho' marcou 65,9 kg na cerimônia pré-luta, enquanto o australiano se apresentou com 66,2 kg. Por sua vez, a atleta da equipe 'The Fighting Nerds' cravou 56,9 kg na balança, um pouco mais pesada do que a striker chinesa, com seus 56,6 kg.

Luta cancelada

Antes da pesagem oficial do UFC 312 ser iniciada, a organização comunicou que a luta entre Hyun Sung Park e Nyamjargal Tumendemberel foi cancelada. Tumendemberel apresentou problemas em seu corte de peso e acabou impossibilitado de competir no evento.

Resultados da pesagem do UFC 312:

Dricus du Plessis (83,9 kg) vs (83,9 kg) Sean Strickland