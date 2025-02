Alex Poatan leva público ao delírio em aparição na Austrália; veja

Não é segredo que, hoje, Alex Pereira é um dos principais lutadores do UFC. Inclusive, o campeão dos meio-pesados (93 kg) não é conhecido apenas no Brasil. Atualmente na Austrália para a realização de compromissos profissionais, 'Poatan' deu mais uma prova do quão popular se tornou. Ao sair de uma loja, o atleta foi ovacionado pelo público presente, que o aguardava do lado de fora.

O próprio 'Poatan' compartilhou o registro em sua conta oficial no 'Instagram'. Ao ver a multidão que o aguardava gritando seu bordão 'Chama!', o campeão do UFC repetiu sua já tradicional caminhada para o octógono, com direito a arco e flecha imaginário e grito. Após fazer a alegria dos fãs, o brasileiro acenou para os mesmos.

Essa não foi a primeira vez que Alex visitou a Austrália e fez sucesso. Além de realizar compromissos profissionais, o renomado striker também poderá ser visto no UFC 312, evento que acontece neste sábado (8), mais precisamente no corner do amigo Sean Strickland durante a luta contra Dricus du Plessis, campeão do peso-médio (84 kg).