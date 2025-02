Parceiro de treino de Charles do Bronx fica sem adversário após dança das cadeiras nos moscas

O cenário do peso-mosca (57 kg) do UFC ficou de ponta-cabeça com a lesão de Brandon Royval. E quem pagou o preço foi Allan Nascimento. Na última quarta-feira (5), o americano informou que não poderia lutar contra Manel Kape no evento do dia 1º de março, em Las Vegas (EUA). Mas a empresa agiu rápido e definiu Asu Almabayev como novo oponente do angolano. Como iria enfrentar o cazaque, o parceiro de treino de Charles 'Do Bronx' ficou sem oponente no show. A informação foi divulgada pelo site 'Sportilinet' e confirmada pela equipe da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

Com o ocorrido, 'Puro Osso' segue sofrendo para ter ritmo de luta no UFC. O brasileiro competiu pela última vez em 2023 e, desde então, teve três combates marcados. No entanto, todos os compromissos (Tim Elliott, Sumudaerji e Jafel Filho) foram cancelados após o integrante da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' ser obrigado a se retirar deles por motivos diferentes. Ainda não se sabe se Allan será mantido no evento.

Já Kape pode comemorar sua permanência no evento e, assim, mantém vivo o sonho de disputar o cinturão do peso-mosca do UFC, em caso de vitória. Ao saber da lesão de Royval, o angolano expressou o interesse em medir forças com Brandon Moreno, ex-campeão da categoria. Agora, o atleta terá que defender a sexta posição no ranking contra o número oito.