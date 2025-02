Narrador do UFC minimiza chance da Globo voltar a transmitir evento no Brasil: "Improvável"

Por mais de uma década, os fãs de MMA brasileiros se habituaram a acompanhar os cards do UFC através do Canal Combate, que pertence ao Grupo Globo. A parceria de longa data, porém, chegou ao fim no início de 2023 com a criação do 'Fight Pass' - serviço de streaming exclusivo da própria entidade. E, com pouco mais de dois anos da nova plataforma de transmissão em vigência no país, a tendência é que o Ultimate não retome o antigo modelo de negócios. Ao menos é isto que indica André Azevedo, narrador oficial da companhia no Brasil.

Em entrevista recente ao canal de cortes do 'Sexto Round', no Youtube, André definiu como "improvável" um eventual novo acerto comercial do UFC junto ao Grupo Globo. Na visão do narrador oficial da empresa no país, o modelo de streaming, instaurado no Brasil via 'UFC Fight Pass', tende a se consolidar cada vez mais, diminuindo, assim, as chances do Ultimate voltar a ter cards transmitidos no sistema de 'PPV', como era feito através do Canal Combate entre 2011 e 2022.

"Voltar para o (canal) Combate eu acho improvável. Não vou falar impossível, porque a gente nunca sabe do futuro, mas o projeto do UFC Fight Pass no Brasil corre junto do projeto do UFC Fight Pass global. Os caras montaram uma baita estrutura e apostaram as fichas. Não foi uma ideia do UFC Brasil, foi uma ideia do Ari Emanuel, que é o dono do 'brinquedo' e o chefe do Dana (White). Ele olha com bons olhos, adora nosso mercado e adora o nosso produto, está muito feliz com o UFC Brasil. Então, dar esse passo atrás eu acho que é improvável, nem no curto, nem no médio e nem no longo prazo. Principalmente no longo prazo, porque a tendência é que o Fight Pass alavanque e cresça cada vez mais", destacou Azevedo.