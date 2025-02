Dricus du Plessis mostra respeito por Adesanya e exalta Anderson Silva

No último sábado (1º), Israel Adesanya bem que tentou encerrar a má fase na carreira, mas acabou saindo do octógono derrotado novamente. Na luta principal do UFC Arábia Saudita, o nigeriano foi nocauteado por Nassourdine Imavov no segundo round, emplacando o terceiro revés seguido. Ciente do momento ruim do veterano, Dricus du Plessis, que o finalizou em agosto, prestou sua solidariedade e o comparou com Anderson Silva, um de seus ídolos.

No 'media day' do UFC 312, o campeão do peso-médio (84 kg), programado para encarar Sean Strickland neste sábado (8), mostrou que a rivalidade com Adesanya ficou no passado ao demonstrar seu respeito por ele. De acordo com Du Plessis, o nigeriano, vivendo seu pior momento profissional, dificilmente irá dar a volta por cima e disputar o cinturão da categoria. De todo modo, o sul-africano frisou que a história do atleta já está consolidada no MMA, assim como a de 'The Spider'. E o posicionamento de 'Stillknocks' faz sentido.

Em seu auge, o brasileiro dominou a divisão por anos e foi classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da história. Mas, com o passar do tempo, Anderson, já com uma idade avançada para competir nos esportes de combate, colecionou derrotas. Mesmo assim, Dricus fez questão de exaltá-lo, frisando que seu legado não foi manchado por conta dos reveses. Logo, o atleta pontuou que o mesmo deve acontecer com Adesanya, reconhecido como o segundo melhor médio da modalidade, abaixo apenas de 'The Spider'.