Dricus du Plessis minimiza rixa com Poatan e elogia brasileiro: "Um dos maiores da história"

Confronto com o brasileiro no futuro?

Quando trocaram farpas, Poatan chegou a cogitar voltar para os pesos-médios, a fim de destronar Dricus que, por sua vez, sugeriu que ele subisse para os 93 kg e tentasse acabar com o reinado do brasileiro. Apesar de ter esfriado com o tempo, a possibilidade ainda agrada du Plessis, que, novamente em tom respeitoso, explicou que seria uma honra ter a oportunidade de medir forças contra Alex. E o hipotético confronto, ao menos na visão do sul-africano, tem mais chances de sair do papel realmente na divisão dos meio-pesados.

"Eventualmente, sim (penso em encarar o Poatan na categoria de cima). No curto prazo, primeiro quero defender o cinturão pelo menos três vezes e depois subir (de categoria). Mas agora, com a divisão dos médios tão emocionante, me parece incrível. Mas seria uma honra dividir o octógono com um lutador como o Alex. Acho que o cara estará no Hall da Fama, com certeza. Ficaria honrado em lutar com ele. Espero que quando esteja pronto para subir de categoria, ele ainda esteja lá, porque seria incrível dividir o octógono com ele", projetou Dricus, em conversa com a Ag Fight.

Antes de pensar no futuro, Dricus tem um grande desafio pela frente. Neste sábado, o sul-africano protagoniza uma revanche contra Strickland, que servirá como luta principal do UFC 312, com sede na Austrália. No primeiro duelo entre os dois, du Plessis levou a melhor via decisão dividida após um confronto parelho dentro do octógono.