Bruna Brasil exalta trabalho do amigo Caio Borralho como técnico: "É um cara genial"

Bruna Brasil e Caio Borralho fazem parte da mesma equipe, a 'Fighting Nerds', de São Paulo (SP). Mas a relação entre os dois vai além do fato de serem parceiros de time. Na verdade, o top da divisão dos médios (84 kg) - mesmo ainda em atividade - se tornou treinador da peso-palha (52 kg) e, inclusive, estará no corner da lutadora neste sábado (8), no UFC 312, na Austrália. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'The Special One' abriu o jogo sobre sua relação com o amigo e colega de treinos.

Mesmo ciente de possíveis ausências de Caio em momentos importantes, já que o maranhense pode ter compromissos próprios agendados pelo UFC, Bruna tomou a decisão de nomeá-lo como o responsável pelo planejamento de seus combates, confiante na inteligência demonstrada pelo parceiro de time. Outro fator fundamental para a escolha da lutadora foi o aspecto emocional. Além de terem uma boa relação de amizade, Borralho parece ter entendido qual a melhor forma de se comunicar com a peso-palha.

"O Caio é o meu treinador, desde a luta da Molly McCann a gente definiu isso. Ele disse que vai estar comigo. Claro que a gente sabe que ele tem a carreira dele. Então, eu falei para ele: 'Zero expectativas. Quando você não tiver disponibilidade, eu estou super tranquila'. Mas enquanto eu tiver ele do meu lado, enquanto eu puder ter ele do meu lado, vai ser muito bom. É um cara genial. Mesmo que ele não possa vir como corner, ele vai estar presente em todos o planejamento das minhas lutas. É um cara muito inteligente. Ele trabalha com a verdade, com a verdade do que é a luta. Ele não mistifica ou cria coisas irreais. A gente trabalha muito com o que realmente é, ele é um cara que sabe fazer isso muito bem", contou Bruna.