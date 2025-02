Strickland detona Khamzat Chimaev por relação com líder da Chechênia

Neste sábado (8), Sean Strickland terá a chance de reconquistar o cinturão peso-médio (84 kg) ao encarar mais uma vez Dricus du Plessis, na luta principal do UFC 312, na Austrália. Mas antes de subir no octógono para a revanche contra seu último algoz, o polêmico lutador voltou rapidamente suas atenções para outro rival de divisão, o russo Khamzat Chimaev, que pode inclusive ser seu adversário na sequência, caso se torne campeão da categoria novamente.

Em conversa com a imprensa durante o media day do UFC 312, Strickland - sem um motivo aparente - promoveu um ataque a Chimaev, criticando especialmente sua relação com Ramzan Kadyrov, chefe da República da Chechênia, terra natal de Khamzat. Vale destacar que o líder checheno - visto como um ditador sanguinário por muitos - é acusado de violar inúmeros direitos humanos no controle da região.

"Precisamos falar sobre o Sr Chimaev. Chimaev fugiu da Chechênia com sua família por causa de um ditador guerrilheiro opressivo que mata pessoas indiscriminadamente. Não há ódio sobre ele, é o seu país. Ele volta para a Chechênia por alguém quer comprar uma (Mercedes) G-Wagon para ele, e ele diz: 'Ah, sim! Eu vou ser essa puta. Vou ajoelhar para você'. E o que acontece? A coleira fica muito apertada. E quer saber? Eu acho que o governo dos EUA olha para ele como um terrorista agora. Por que? Porque as pessoas são assassinadas o tempo todo na Chechênia e eles violam completamente os direitos humanos. Aí Chimaev fica assustado para c*** e foge para algum lugar (no Oriente Médio). Então, sim, Chimaev, você luta bem. Você luta bem e tem uma barba. Mas deixe a história registrar que você, senhor, é uma puta. Você fugiu do país, voltou, virou amiguinho de um ditador, e fugiu de novo. Não importa o quão bom lutador você é, você é e vai sempre ser uma puta", disparou Strickland.