Nova tentativa! Misfits Boxing marca duelo entre KSI e Dillon Danis para março

Dois anos depois da primeira tentativa fracassar, KSI e Dillon Danis estão novamente escalados para se enfrentarem dentro do ringue de boxe. O anúncio do duelo entre o youtuber que virou pugilista e o faixa-preta de jiu-jitsu - famoso por ter sido parceiro de treino do astro do UFC Conor McGregor - foi feito na última terça-feira (4), pela 'Misfits Boxing', companhia promotora do evento, que está marcado para acontecer no dia 29 de março, em Manchester (ING).

O show ganhou a alcunha de 'Unfinished Business' (Negócios Inacabados) no pôster oficial, divulgado nas redes sociais pela Misfits Boxing (veja abaixo ou clique aqui). Algumas informações importantes sobre a luta ainda não são conhecidas. Por exemplo, ainda não está claro se o duelo será disputado sob as regras do boxe profissional ou se terá caráter de exibição.

Esta é a segunda vez que KSI e Dillon Danis são escalados para um confronto de boxe. Inicialmente, os dois deveriam ter se enfrentado em janeiro de 2023. Porém, o faixa-preta de jiu-jitsu se retirou da disputa alguns dias antes do evento por entender que não estava bem preparado para subir no ringue. Resta saber se a história vai se repetir em março ou se os rivais finalmente medirão forças na nobre arte.