Lyoto Machida desmente rival que afirmou que o deixou em coma; entenda

Em janeiro, Lyoto Machida foi surpreendido com uma revelação bombástica por parte de Yoel Romero. Tudo porque 'Soldier of God' afirmou que o brasileiro entrou em coma após ser nocauteado por ele na luta realizada pelo UFC, em 2015, na Flórida (EUA) e, a partir daí, nunca mais foi o mesmo no MMA. Ciente do posicionamento do cubano, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia esclareceu a polêmica.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'The Dragon' desmentiu Romero, negando veementemente que entrou em coma devido ao nocaute que sofreu no UFC. Na ocasião, em luta realizada pelo peso-médio (84 kg), o cubano aplicou uma série de cotoveladas em Machida, vencendo no terceiro round.

É bem verdade que o brasileiro recebeu golpes poderosos de Yoel na sequência final do combate, mas frisou que o único dano considerável que sofreu foi uma lesão no nariz. Além disso, Lyoto ressaltou que se tivesse, de fato, entrado em coma na luta contra o cubano, jamais voltaria a competir no MMA. Vale pontuar que o brasileiro, mesmo desacreditado por muitos na época, chegou a se recuperar na carreira ao emplacar uma sequência de quatro vitórias.