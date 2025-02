Logan Paul revela que riu de McGregor após ameaças durante a posse de Donald Trump

"Assisti novamente o vídeo de Conor falando m*** para a gente. Ele disse que ia dar um tapa em mim, Jake e KSI, e você pode ver eu e Jake rindo alto. Estamos rindo muito do que costumava ser um dos homens mais assustadores e perigosos do planeta. Como uma pessoa que costumava ser um grande fã de Conor, fiquei triste. Essa era uma declaração que em um momento nos faria sentir medo e agora dois youtubers estão rindo desse lutador acabado e drogado, que está perturbado. Ele não está fazendo nada, porque não está trabalhando. Ele não está fazendo nada além de usar drogas. A queda de McGregor em desgraça é realmente triste", declarou Logan.

Encontro surpresa

Ao relembrar o episódio, Logan também confessou que não esperava ir para a posse presidencial de Trump em um ônibus e que teria a companhia de McGregor. E a surpresa do americano se explica, já que tanto ele quanto Jake, seu irmão, são desafetos declarados do ex-campeão do UFC. No entanto, apesar da animosidade e das pequenas discussões na cerimônia, os profissionais conseguiram se controlar.

De acordo com o youtuber, isso só foi possível porque fez um acordo com seu irmão de que evitariam alimentar a rivalidade com 'Notorious' o provocando. Inclusive, em suas respostas, Logan apelou para o humor e até fez Conor rir.

"Nos colocaram juntos em um ônibus como uma excursão escolar do ensino médio. Disseram que McGregor iria aparecer, tipo, 'Só para você saber, McGregor está no mesmo ônibus'. São 7 da manhã. Jake e eu estamos olhando um para o outro como, 'Cara, o que você está pensando? Essa é uma ideia horrível'. Chegamos à conclusão de que havia uma missão maior em jogo, a posse de Trump. Vamos nos comportar da melhor maneira possível, assinar o máximo de um tratado de paz que pudermos. McGregor foi muito respeitoso, mas muito chapado. Ele tem problemas. Ele é tão divertido, mas tem tanta energia às 7h30 da manhã. Ele está permanentemente ligado", concluiu o atleta.

Histórico de Logan nos esportes de combate

Logan Paul, de 29 anos, conseguiu vencer pela primeira vez no boxe, em 2023, ao passar por Dillon Danis. Em, 2018, no seu primeiro compromisso no esporte, em disputa de caráter amador, o astro da internet empatou com KSI. Na revanche, no ano seguinte, com regras profissionais, o americano perdeu por decisão dividida. Por outro lado, o fato de não ser nocauteado por Floyd Mayweather, em duelo de exibição em 2021, serviu como motivação para o youtuber seguir performando no ringue. Atualmente, o atleta é um dos principais nomes da WWE.