Khamzat Chimaev zomba de Sean Strickland após ataque do ex-campeão do UFC

"Por que você está chorando o tempo todo? Seu pai não te deu amor ou mostrou demais o amor dele por você? Mais derrotas do que vitórias", escreveu o lutador.

Registro de Chimaev no MMA

Invicto no MMA com 14 vitórias, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou oito lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela companhia em 2020 e seus principais triunfos foram sobre Gilbert 'Durinho', Kamaru Usman, Kevin Holland, Li Jingliang e Robert Whittaker. Atualmente, 'Borz' é dono do terceiro lugar no ranking do peso-médio da organização.

??? pic.twitter.com/phxXKyz8JZ

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) February 5, 2025

why are you baby crying all the time ?

father didn't give you love or he showed his love to you too much ??? pic.twitter.com/JI2yIOvo5S