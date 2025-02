Ex-UFC sofre knockdown "pesado" durante treino e reclama de vazamento do vídeo; veja

Ex-lutador do UFC, Kevin Lee visa dar a volta por cima no MMA, agora na GFL, nova organização do esporte. No draft da organização, realizado em janeiro, o veterano foi um dos atletas escolhidos para integrar o time Nova York (EUA). Mas, antes de estrear pela companhia, o americano se viu no centro de uma polêmica. Tudo porque, recentemente, 'The Motown Phenom' viralizou nas redes sociais após sofrer um knockdown pesado durante um treino.

O sparring de Kevin com o parceiro de treino, até então desconhecido, aconteceu na academia 'Kill Cliff FC'. No registro divulgado pelo perfil 'Cannonritch' no 'X', o ex-lutador do UFC, distante do alvo, tenta aplicar uma joelhada voadora, de rara execução, sem proteger o rosto.

Ainda no ar, o veterano acabou recebendo um potente overhand de direita do atleta. O impacto do golpe foi tamanho, que Kevin caiu na hora e apresentou clara dificuldade para se levantar, recebendo a ajuda de Robbie Lawler, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC e atual treinador.