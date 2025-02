Campeão do UFC, Du Plessis mostra respeito e enaltece Alex Poatan: "Um dos GOATs"

Neste sábado (8), Dricus du Plessis subirá no octógono do UFC 312, na Austrália, para defender novamente seu cinturão peso-médio (84 kg). Do outro lado, além do desafiante Sean Strickland, o campeão terá como rival Alex Pereira, que estará no corner do americano - presença que não parece incomodar ou diminuir o respeito que o sul-africano tem por 'Poatan'.

Em entrevista ao canal 'Mark Bouris', do 'Youtube', Du Plessis fez questão de destacar o quanto respeita e admira a trajetória de Alex Poatan. O sul-africano ainda classificou o brasileiro - ex-bicampeão do Glory Kickboxing, ex-detentor do cinturão até 84 kg e atual soberano da divisão dos meio-pesados (93 kg) do UFC - como um dos maiores atletas da história dos esportes de combate.

"Eu acho que ele é um dos maiores atletas dos esportes de combate que já viveu. Ele é um atleta fenomenal. Tenho o respeito do mundo por ele como lutador, e até mesmo como pessoa, eu acho. Somos rivais, mas eu tenho o maior respeito pelo que ele conquistou no esporte, e ele realmente é um dos GOATs - não do MMA ou no UFC, nos esportes de combate. Acho que provavelmente o atleta com mais conquistas que os esportes de combate já viram", declarou Dricus.