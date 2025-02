Sheetara revela "jeitinho brasileiro" para superar corte de peso dramático no UFC Arábia Saudita

Uma das protagonistas da primeira luta feminina promovida pelo UFC na Arábia Saudita, Mayra 'Sheetara' aprovou o tratamento recebido por ela no país islâmico. O único ponto negativo, de acordo com a própria atleta, foi a proibição das mulheres frequentarem a sauna do hotel - fato que teria atrapalhado seu corte de peso para a luta contra Jasmine Jasudavicius no evento de sábado (1º). Mas, não há nada que o famoso 'jeitinho brasileiro' não dê jeito.

Em entrevista exclusiva durante uma 'live' da Ag Fight no 'Youtube', a lutadora narrou o drama pelo qual passou durante os momentos que antecederam a pesagem oficial do UFC Arábia Saudita, realizada na última sexta-feira (31). Com dificuldade para atingir o limite de peso exigido para competir na divisão dos moscas (57 kg), categoria na qual não lutava desde 2021, Sheetara e sua equipe colocaram em prática o famoso 'jeitinho brasileiro' para driblar a fiscalização e poder usar a sauna, mesmo com o veto às mulheres no local.

"Complexo mesmo foi só na hora de fazer a sauna, na perda de peso, porque lá tudo é separado homem e mulher. Então, homens poderiam fazer sauna e mulheres não. Tem umas regras lá que valem só para homens, mulheres não podem. A gente teve que se adaptar. A gente teve banheira e aquela sauninha pequena (individual). Só que chegou uma hora que o peso não descia mais e a gente precisava de algo mais potente. Faltava uma hora para acabar a pesagem e eu ainda precisava perder 600 gramas. Meu empresário, muito malandro, e o Pablo (Sucupira, treinador) falaram: 'Vamos fazer o seguinte. Só pode homem na sauna. Vamos te vestir de homem e vamos para a sauna'. Aí eu me vesti de homem e fui para a sauna. Que papelão (risos). Foi divertido", contou Mayra.