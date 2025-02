Filha de Donald Trump revela paixão pelo jiu-jitsu: "É bom para todo mundo"

A ótima relação de Donald Trump com o UFC, principal evento de MMA do planeta, que contou com o apoio do bilionário norte-americano desde a época das 'vacas magras' no início dos anos 2000, já é de conhecimento público. O que pouca gente sabe, no entanto, é que o presidente dos Estados Unidos não é o único membro de sua família apaixonado pelas artes marciais.

Em recente entrevista ao podcast 'Him & Her Show', do canal 'The Skinny Confidential', do 'Youtube', Ivanka Trump - filha do magnata que foi eleito novamente presidente dos EUA - revelou seu encantamento com o jiu-jitsu. De acordo com a empresária, ela teria se tornado praticante da modalidade a pedido da filha, Arabella, que foi a primeira da família a começar nas aulas de defesa pessoal com os irmãos Valente, faixas-pretas brasileiros que residem na Flórida (EUA).

"Eu mais recentemente entrei no jiu-jitsu, graças à minha filha, Arabella. Eu estou maravilhada. Ela está com 13 (anos), mas com 11 ela veio até mim e disse: 'Como mulher, eu sinto que preciso saber me defender e eu não tenho a confiança ainda que posso fazer isso. Você pode me inscrever em uma aula de defesa pessoal?'. Eu recebi uma recomendação para esses irmãos em Miami, os irmãos Valente, que são incríveis. E eu comecei a levá-la para essas aulas. Ela começou a me pedir para entrar, então eu entrei", contou Ivanka.