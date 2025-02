Dana White descarta deixar o UFC: "Nunca vou me aposentar"

Não é segredo que Dana White é uma das principais personalidades dos esportes de combate. No último sábado (1º), o cartola esteve na Arábia Saudita para promover eventos do UFC e do Power Slap, sua liga de tapa na cara. Já neste fim de semana, o presidente da companhia viaja para a Austrália para promover o show de número 312 da maior organização de MMA do mundo. Mas, apesar da dura rotina de compromissos, o empresário não se vê 'parado'.

Vale destacar que parte da imprensa especializada já especulou que Dana poderia estar preparando Hunter Campbell, diretor de negócios do UFC, para assumir seu lugar de liderança na organização. Além disso, o cartola já sinalizou ter o interesse de entrar no mundo do boxe, apesar de não detalhar em qual função. Mas, ao participar do podcast 'Tucker Carlson', o presidente da maior organização de MMA do mundo descartou qualquer possibilidade de se afastar do cargo e anunciar a aposentadoria.

Vale pontuar que Dana está com 55 anos e lidera o UFC desde 2001. Inclusive, o veterano seguiu como a principal figura da companhia mesmo após a 'Endeavor' assumir o controle dela em 2016, após pagar 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 24 bilhões). Nem o escândalo protagonizado pelo cartola, em 2022, no qual trocou tapas com sua esposa durante uma festa, o afastou da liga. Na época, White negou pedir demissão. Anos depois, o dirigente reforçou sua intenção de liderar a empresa com pulso firme até não ter mais condições para tal.