Adesanya despenca no ranking dos médios após sofrer 3ª derrota seguida no UFC

Israel Adesanya assumiu o risco de lutar contra Nassourdine Imavov - atleta em grande fase, mas pouco popular - e pagou o preço no octógono. No UFC Arábia Saudita, evento realizado no último sábado (1º), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) foi nocauteado pelo francês no segundo round, conhecendo sua terceira derrota seguida. Como reflexo do pior momento de sua carreira, o nigeriano, que já foi dominante na categoria, perdeu posições no ranking e se aproximou de deixar o top-5 na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (4).

Antes de enfrentar Imavov na luta principal do UFC Arábia Saudita, Adesanya estava na segunda posição no ranking do peso-médio. Com a nova derrota, 'The Last Stylebender', em queda livre, desceu dois degraus na tabela de classificação, virando o quarto colocado na categoria, e, assim, se afastando de vez da corrida para disputar o título novamente.

Por outro lado, o russo naturalizado francês emplacou a quarta vitória seguida e mudou de patamar no peso-médio. Vivendo o melhor momento da carreira, Imavov subiu três posições na tabela de classificação da categoria, se tornando o número dois. Dessa forma, o atleta ganhou força na corrida para disputar o título da divisão.