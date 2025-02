UFC encaminha Marina Rodriguez vs Gillian Robertson para o dia 3 de maio

Rival em situação oposta

Por sua vez, Gillian Robertson vive situação oposta à brasileira no Ultimate. Em franca ascensão no ranking dos palhas, onde ocupa atualmente a 12ª colocação, a canadense vem de três vitórias consecutivas. Mais do que isso, a especialista em grappling venceu quatro dos seus cinco compromissos desde que desceu dos moscas (57 kg) para o peso-palha.