Strickland se oferece para retribuir favor e ficar no corner de Alex Poatan no UFC 313

Alex Pereira e Sean Strickland desenvolveram uma parceria improvável, mas que vem se mostrando verdadeira. No próximo sábado (8), por exemplo, o brasileiro estará novamente no corner do antigo rival, na luta principal do UFC 312, na Austrália, em duelo que pode coroar 'Tarzan' mais uma vez como campeão do peso-médio (84 kg). E, de acordo com o lutador americano, ele está disposto a retribuir a gentileza a 'Poatan'.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Sean Strickland exaltou a camaradagem de Alex Poatan, que se ofereceu para auxiliá-lo na sua tentativa de recuperar o trono da divisão dos médios do Ultimate, mesmo tendo um importante compromisso agendado para daqui a um mês. Por isso, o americano não tem dúvidas ao se colocar à disposição do campeão meio-pesado (93 kg) para ajudá-lo na sua próxima defesa de título, contra Magomed Ankalaev no UFC 313, que acontece no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

"Ele disse que topa (ser meu corner). Ele é um cara legal, é um cara legal para c***. Ele tem uma luta dura chegando contra (Magomed) Ankalaev e se ele precisar de mim para isso, eu vou estar lá para ajudá-lo. Então, meio que é mútuo", afirmou Strickland.