Nassourdine Imavov pede luta por título após vitória sobre Adesanya no UFC Arábia

Compatriota pelo caminho

Curiosamente, o maior obstáculo que Nassourdine Imavov pode encarar pela frente na sua campanha por um 'title shot' é seu compatriota Khamzat Chimaev, número três do ranking atualmente. Resta saber qual dos dois russos ficará com a vaga de desafiante para encarar o vencedor do duelo entre o atual campeão Dricus du Plessis e o desafiante Sean Strickland, que acontece no próximo sábado (8), no UFC 312, na Austrália.