Du Plessis expõe mentalidade de guerra contra Strickland: "Disposto a matar e morrer"

Neste sábado (8), na Austrália, Dricus du Plessis tem um compromisso de extrema importância no UFC. No 'main event' do show de número 312 da companhia, o campeão do peso-médio (84 kg) vai enfrentar Sean Strickland pela segunda vez na carreira e esbanja confiança em mais um triunfo. Inclusive, o sul-africano, com 'fome de luta', fez questão de expor sua mentalidade de guerra para a revanche.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Mark Bouris', Du Plessis garantiu estar pronto para dar tudo de si e chegar ao limite em seus combates. Não satisfeito, o campeão do UFC, frio, revelou que seu objetivo no octógono é castigar os oponentes da pior maneira possível. E a abordagem selvagem do sul-africano para suas lutas não é novidade, já que é dono de um estilo visceral.

Justamente por esbanjar garra em ação e ser um lutador agressivo, Dricus se colocou à frente da concorrência. Vale pontuar que o sul-africano, mesmo aos trancos e barrancos, segue invicto no UFC, vencendo grandes nomes do MMA e muitas vezes virando lutas. Portanto, o campeão da companhia abraçou o desafio de encarar Strickland novamente e adiantou que o rival deveria se preparar bem para lidar com sua intensidade, pois irá para o duelo com a intenção de 'matá-lo'.