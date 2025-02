Dana White aprova atuação de Adesanya apesar de 3ª derrota seguida no UFC

No último sábado (1º), Israel Adesanya amargou mais uma dura derrota na carreira. No 'main event' do UFC Arábia Saudita, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia foi nocauteado por Nassourdine Imavov no segundo round, perdendo assim a terceira luta seguida. No entanto, Dana White, presidente da organização, aprovou a performance do nigeriano no octógono.

Na coletiva de imprensa pós-evento, o cartola discordou de parte da comunidade do MMA, que criticou Adesanya por conta da nova derrota e pediu por sua aposentadoria, e fez questão de elogiá-lo. Tanto que Dana se mostrou impressionado com o desempenho do ex-campeão do UFC no primeiro round.

De acordo com o presidente da liga, o renomado striker foi claramente superior no combate e maltratou o francês até ser surpreendido. No entanto, Adesanya, apesar do apoio de Dana, não ficou nada satisfeito com sua apresentação. Vivendo a pior fase da carreira no MMA, o veterano, após ser nocauteado, lamentou ainda no octógono, socando o chão, e, à 'ESPN', classificou sua exibição como 'decepcionante'.