Conor McGregor cospe na cara de fã de Khabib após provocação; veja

Não é segredo que Conor McGregor tem um problema sério com Khabib Nurmagomedov. Na última sexta-feira (31), o irlandês detonou o integrante do Hall da Fama do UFC ao lançar uma série de insultos racistas e islamofóbicos em suas redes sociais. Agora, 'Notorious' descontou a ira que sente pelo russo em um fã. Em recente vídeo que viralizou na internet, o ex-campeão da companhia cuspiu no rosto de um fiel seguidor de 'The Eagle'.

No registro compartilhado pelo perfil 'Jgomez9', McGregor caminha tranquilamente cercado por seguranças, quando escuta um fã gritando, 'Vamos, Khabib!'. 'Tocado' pela provocação, o irlandês confronta o apoiador de 'The Eagle', que ri do mesmo. Irritado, 'Notorious', sem pensar duas vezes, cuspiu no rosto do indivíduo. Não satisfeito, Conor se mostrou orgulhoso de tal atitude e disparou, 'Eu cuspi na sua cara. O que você faz? Nada!", ignorando as demais pessoas ao redor.

Rivalidade McGregor vs Khabib

O posicionamento de Khabib Nurmagomedov não surpreende, pois é desafeto de Conor McGregor. Inclusive, a rivalidade entre os ex-campeões do UFC é uma das maiores da história do MMA. Tanto que os profissionais protagonizaram uma briga generalizada após a luta vencida pelo russo em 2018.