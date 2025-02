Aspinall mostra preocupação com atual estado dos pesados após lutas no UFC Arábia Saudita

Como um bom fã de esportes de combate, Tom Aspinall assistiu o UFC Arábia Saudita, evento realizado no último sábado (1º), e mais criticou do que elogiou seus companheiros de profissão e de categoria. Por meio de sua conta oficial no 'X', o campeão interino do peso-pesado da companhia expressou descontentamento com o que viu de certos atletas no octógono e mostrou preocupação com o atual estado da divisão.

O evento contou com três lutas entre pesados: Shamil Gaziev nocauteou Thomas Petersen no primeiro round, enquanto Hamdy Abdelwahab superou Jamal Pogues por decisão dividida, resultado que gerou polêmica, e Sergei Pavlovich passou por Jairzinho Rozenstruik via decisão unânime. Como o último duelo envolveu dois integrantes do top-10 e teve pouca emoção, Aspinall escancarou sua irritação com os atletas e criticou as recentes lutas envolvendo pesos-pesados no UFC.

No octógono, Pavlovich, com duas derrotas seguidas e sendo contestado por parte dos fãs, performou de forma estratégica e, assim, controlou Jairzinho e encerrou a má fase na carreira. De acordo com o inglês, alguns lutadores não estão justificando a importância histórica e o prestígio da categoria, classificada como uma das mais tradicionais e importantes do MMA por conta do poder dos seus representantes.