Lutador do UFC se desculpa após polêmica defesa a Hitler: "Não sou nazista"

Relembre o caso

Na última sexta-feira, um vídeo da participação de Bryce Mitchell no primeiro episódio do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', viralizou na internet. No registro, o lutador do UFC - em um ataque de fúria - faz um discurso contendo falas antissemitas e de defesa a Adolf Hitler, líder do partido nazista alemão e principal responsável pelo Holocausto, onde mais de seis milhões de judeus foram assassinados a mando do ditador.

Imediatamente depois do vídeo viralizar, Dana White veio a público e condenou veementemente as declarações feitas pelo atleta de sua companhia. O presidente do UFC, entretanto, descartou a possibilidade de punir o lutador americano e ressaltou seu compromisso com a liberdade de expressão, por mais que ela seja usada para falar "idiotices", como o dirigente classificou o discurso de Mitchell.

