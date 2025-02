Ex-campeão decreta fim do ciclo de Israel Adesanya entre os tops do UFC

O nocaute sofrido por Israel Adesanya na luta principal do UFC Arábia Saudita - sua terceira derrota seguida e a quarta nas últimas cinco lutas - afastou ainda mais o nigeriano do seu plano de tentar recuperar o cinturão dos pesos-médios (84 kg). Porém, na opinião do ex-lutador e atual comentarista Michael Bisping, o revés de 'Izzy' diante de Nassourdine Imavov, no sábado (1), representou algo ainda mais significativo.

Durante o pós-show da transmissão oficial do UFC Arábia Saudita, Bisping decretou o fim do ciclo de Israel Adesanya entre os tops do peso-médio. Para o comentarista, que assim como o nigeriano também foi campeão da categoria no passado, o lutador africano não conseguirá mais voltar ao trono da divisão até 84 kg do Ultimate.

"O maior aprendizado (dessa derrota de Adesanya) é que acabou. O reinado de Israel Adesanya como campeão, eu não acho que vai voltar. Eu digo isso com o maior respeito e eu realmente falo sério. Um inovador. Um lutador incrível. Uma lenda do esporte. Um futuro Hall da Fama. Mas o tempo dele no topo acabou", decretou Bisping.